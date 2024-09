Segundo o diário alemão Süddeutsche Zeitung, um suspeito até agora desconhecido disparou dois tiros contra o centro de documentação nazi em Munique.

A polícia de Munique referiu em comunicado nas redes sociais que "foram disparados tiros pelas forças policiais contra uma pessoa suspeita, que foi atingida". Mais tarde, confirmou que o suspeito ficou gravemente ferido e que acabou por morrer. A informação já tinha sido pela ministra do Interior, Nancy Faeser.

As autoridades referem que o homem utilizou uma "arma longa mais antiga". Até ao momento não há "indicações de outros suspeitos ou de outras pessoas feridas".

Devido ao sucedido, foi reforçada a presença das forças policiais na cidade, mas as autoridades garantem que não têm "informações sobre outros locais ou suspeitos".

A polícia pediu ao público que não partilhe fotografias ou vídeos da operação. Todavia, esses materiais podem ser carregados "num portal para ajudar os investigadores" a perceber o que aconteceu.

Apesar do pedido, são várias as partilhas nas redes sociais em que se ouvem tiros no local.

O centro de documentação nazi fica perto do consulado geral de Israel, refere o The Guardian. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel afirmou que o consulado estava encerrado quando ocorreu o tiroteio.

Jornalistas locais referiram-se ao facto de o incidente ter ocorrido no aniversário dos assassinatos nos Jogos Olímpicos de 1972, quando terroristas palestinianos mataram onze atletas israelitas em Munique.

O centro de documentação nazi foi inaugurado em 2015 e está situado no local da antiga "Casa Castanha", a sede do partido nazi, com o objetivo de "fazer uma análise crítica da história" e do "impacto que estes acontecimentos tiveram desde então até aos dias de hoje".

Neste local são organizadas exposições, intervenções artísticas, eventos e projetos participativos.