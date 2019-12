Segundo um comunicado enviado pela PSP, a esquadra local do Montijo foi "alertada telefonicamente pelas 19:00" no passado dia 22 de dezembro, tendo-se dirigido "ao domicílio de uma cidadã, ex-namorada do detido".

As autoridades descrevem um "cenário macabro" em casa da mulher, no qual "um cão, animal de estimação da cidadã, havia sido morto, esfolado e esquartejado". De acordo com o comunicado, "foi apurado que o cidadão terá sido motivado pela vontade de mostrar à sua ex-namorada o ressentimento que sente pelo final da relação".

A polícia informa ainda que o suspeito "foi de imediato detido", mas que, "presente à autoridade judiciária, foi-lhe imposta a medida de coação de termo de identidade e residência, aguardando o desenvolvimento do processo criminal em liberdade".

A mulher visada, diz a PSP, poderá ter de estar sujeita a "medidas de segurança adicionais", já que o homem "consta como suspeito noutros processos crime por violência doméstica" contra ela.