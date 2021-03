A polícia de Paris anunciou na quarta-feira no Twitter que tinha encontrado um laboratório de embalagem de narcóticos (MDMA, ecstasy) em Saint-Ouen, que "abastecia festas clandestinas". Segundo as autoridades, as mercadorias apreendidas rondariam o valor de um milhão de euros.

A publicação foi acompanhada de duas fotografias que mostravam quantidades de pó rosa e pequenos rebuçados da mesma cor, embalados sem qualquer rótulo.

No entanto, a análise toxicológica realizada na quinta-feira concluiu "que o pó apreendido no apartamento era um 'pó neutro', que não continha narcóticos ou substâncias tóxicas", disse o Ministério Público à AFP.

De acordo com o Le Figaro, os produtos rosa eram, na verdade, a substância dos "rebuçados de morango Tagada", uma guloseima popular, referiu uma fonte próxima à investigação.