“Prendemos Shinji Aoba, de 42 anos, suspeito de matar 36 pessoas”, disse um porta-voz da polícia à agência de notícias France-Presse (AFP).

Os factos remontam a 18 de julho de 2019, quando um homem entrou no edifício do estúdio da Kyoto Animation gritando “Vocês vão morrer”, enquanto espalhava gasolina, de acordo com testemunhas.

Shinji Aoba sofreu queimaduras graves e esteve várias semanas hospitalizado e em coma, impedindo a detenção.

Aoba terá admitido os factos de que é acusado, tendo dito à Polícia que queria “matar várias pessoas com gasolina”, segundo a Nippon TV.