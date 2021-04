A Unidade de Combate à Corrupção Polícia Judiciária está a realizar buscas na Câmara Municipal de Lisboa. A investigação, realizada a pedido do DIAP, ocorre tanto nas instalações municipais do departamento de gestão urbanística, no Campo Grande, como nos Paços do Concelho.

Segundo um comunicado enviado pela própria autarquia, as diligências prendem-se com "várias denúncias, incluindo participação ao Ministério Público pelo próprio Município na empreitada na Segunda Circular cancelada pela autarquia".

As investigações remetem também para "a processos urbanísticos (Hospital da Luz, Torre da Av. Fontes Pereira de Melo, Petrogal, Plano de Pormenor da Matinha, Praça das Flores, Operação Integrada de Entrecampos, Edifício Continente, Twin Towers, Convento do Beato)" assim como "empreitadas: Segunda Circular, São Pedro de Alcântara e Piscina Penha de França".

Segundo o mesmo comunicado, o município "facultou toda a documentação e prestou toda a colaboração ao Ministério Público e PJ, como sempre acontece quando solicitado".

As investigações remetem, em alguns casos, a processos já abertos a 18 de julho de 2017 pela Procuradoria-Geral da República, nomeadamente a empreitada anulada pelo Município na Segunda Circular, a Torre de Picoas e o Hospital da Luz, conforme o jornal Público adiantou nessa altura

À época, o autarca Fernando Medina reagiu criticando a "judicialização da política" e desvalorizando a investigação do Ministério Público, já que está terá sido iniciada a partir de queixa de vereadores do PSD e do CDS-PP na Câmara de Lisboa.

Em setembro de 2016, a Câmara de Lisboa anulou o concurso da Segunda Circular e abriu um inquérito para averiguar eventuais conflitos de interesses, detetados pelo júri do procedimento, por parte de um projetista que também comercializava a mistura betuminosa que iria ser usada no piso.

Uma autoria interna admitiu que o projetista poderá ter prejudicado as empresas concorrentes devido à forma como prestou esclarecimentos, tendo sempre como referência esse produto que comercializava.

Esta conclusão levou o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, a pedir ao Ministério Público para analisar o concurso da Segunda Circular em julho de 2017. No dia seguinte ao pedido, a lista do PSD à liderança da Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas desse ano assinalou em comunicado enviado às redações, que a candidata autárquica e também vereadora social-democrata, Teresa Leal Coelho, já havia pedido, juntamente com outros dois eleitos do partido e um do CDS-PP, que o Ministério Público investigasse o processo.