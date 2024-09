Num comunicado enviado às redações, a Polícia Judiciária anunciou que, em colaboração da Guarda Nacional Republicana, deteve esta segunda-feira uma mulher de 33 anos "pela presumível autoria de cinco crimes de incêndio florestal, ocorridos nos dias 13 e 16 do corrente mês, dois e três incêndios respetivamente, em Maças de Dona Maria, concelho de Alvaiázere".

Segundo a PJ, "a suspeita, através da utilização de chama direta, ateou os incêndios na floresta, em zona com vasta mancha florestal, povoada com mato, pinheiro bravo, eucalipto e carvalho, confinante com zona urbana, colocando em perigo a integridade física e a vida de pessoas, de habitações e de mancha florestal com centenas de hectares".

Informam as autoridades que "o incêndio acabou por não assumir proporções mais gravosas devido à rápida e eficaz intervenção dos populares, bombeiros e meios aéreos".

No mesmo dia, a PJ prendeu também uma outra mulher de 47 anos, neste caso suspeita de "seis crimes de incêndio florestal, ocorridos nos dias 12, 13, 15 e 16 do corrente mês, nas localidades de Sebal e Condeixa-a-Nova". Esta detenção "contou com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural do Centro e da GNR de Condeixa-a-Nova".

Tal como no caso de Alvaiázere, esta mulher terá feito uso de chama direta para atear fogos e os incêndios não terão tido maiores proporções devido à intervenção popular e dos bombeiros.

Tanto num caso como no outro, as detidas serão presentes a interrogatórios judiciais para aplicação das medidas de coação.