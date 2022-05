A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, identificou e deteve na noite de segunda-feira, 9 de maio, "um homem pela prática do crime de homicídio qualificado", refere a força policial em comunicado.

É ainda explicado que este caso ocorreu na madrugada de domingo, 8 de maio, na cidade do Porto, "em retaliação por uma sucessão de agressões que, desde janeiro deste ano, vinham ocorrendo entre o arguido, familiares deste e a vítima".

Fonte da Polícia Judiciária confirmou ao SAPO24 que esta detenção está relacionada com os factos ocorridos junto ao Estádio do Dragão, nos festejos da vitória do FC Porto no campeonato português de futebol.

Na madrugada de domingo, um homem de 26 anos foi esfaqueado mortalmente, tendo a PSP do Porto identificado os suspeitos das agressões que resultaram na sua morte junto ao estádio do Dragão, onde se juntaram dezenas de milhar de adeptos.

A mulher que acompanhava a vítima, e que terá tentado separar os desavindos, também sofreu ferimentos ligeiros.

Segundo a PJ, "na ocasião, um grupo de indivíduos, de entre os quais o arguido, perseguiu a vítima, alcançando e agredindo a mesma com murros e pontapés".

"Dada a intervenção de alguns populares, que foram igualmente agredidos, a vítima logrou afastar-se do local, vindo a ser surpreendida pelo arguido, o qual, munido de uma arma branca de dimensões significativas, a atingiu repetidamente e com extrema violência, provocando-lhe a morte", pode ainda ler-se. De seguida, "todo o grupo agressor dispersou, tendo-se o arguido colocado em fuga".

A Judiciária frisa ainda que "o detido, de 19 anos, empregado de limpeza, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".