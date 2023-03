Num comunicado, a autoridade policial não identificou os suspeitos, mas informou que a sétima fase da Operação Lesa Pátria cumpre hoje oito mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão nos estados brasileiros de Minas Gerais e Paraná.

O objetivo é identificar pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram os factos ocorridos em 08 de janeiro, em Brasília, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por uma multidão de ‘bolsonaristas’, que vandalizaram aquelas instituições com a intenção de destituir o Governo do Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, empossado uma semana antes.

Segundo a polícia federal brasileira, os factos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

De acordo com dados do Supremo Tribunal Federal, em 02 de março, 751 pessoas permanecem presas e 655 foram libertadas “para responder em liberdade com cautelares”.