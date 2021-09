Um corpo que corresponde à descrição da jovem viajante Gabrielle Petito foi encontrado num parque nacional do Wyoming onde estava a ser procurada a 'influencer' do Instagram, cujo desaparecimento comoveu os Estados Unidos, anunciou o FBI no passado domingo.

Agora, os médicos legistas em North Port, na Flórida, avançam com a autópsia dos restos mortais encontrados, enquanto a polícia continua a procurar o companheiro da jovem, Brian Laundrie, conta o The Guardian.

Os pais de Laundrie não o veem desde a passada terça-feira, segundo a polícia local. Laundrie foi declarado "pessoa de interesse" pelos investigadores, mas depois desapareceu.

As autoridades dos EUA tinham iniciado uma ampla operação de busca para encontrar a jovem de 22 anos, desaparecida a 11 de setembro, durante uma viagem com o seu companheiro. Os seus pais tiveram contacto com ela pela última vez quando os dois viajantes estavam na área do Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming, informou a família.

Gabby Petito deixou o emprego para viajar em julho pelos Estados Unidos numa carrinha com o namorado de 23 anos, documentando a viagem no Instagram. Há mais de duas semanas, Laundrie voltou sozinho para casa, em North Port, com a carrinha da companheira.

Nas imagens da viagem que o casal publicava nas redes sociais, pareciam felizes junto à sua pequena carrinha branca. No entanto, em agosto, a polícia de Utah atendeu uma denúncia de violência doméstica envolvendo Petito e Laundrie.