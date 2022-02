Este foi o primeiro ataque fatal de tubarão não provocado nesta cidade desde 1963. As autoridades fecharam as praias próximas por 24 horas enquanto patrulhavam a costa à procura de possíveis predadores.

Uma testemunha, que pescava junto a umas rochas, disse à emissora nacional ABC que viu um homem em roupa de mergulho a ser arrastado para o fundo do mar por um grande tubarão na praia de Little Bay, na zona este de Sydney.

"Quando submergiu, havia muitas manchas", disse a testemunha. "Foi algo horrível. Ainda estou a tremar", acrescentou ao descrever o ataque, que durou vários segundos.

"Continuo a vomitar. Foi muito, muito desagradável", confidenciou à ABC. "Ele tinha saído para nadar e aproveitar o dia, e o tubarão tirou a sua vida", lamentou.

A polícia de Nova Gales do Sul indicou que agentes especializados que investigam o ataque encontraram restos humanos nas águas. "Uma investigação sobre as circunstâncias da morte do nadador está em curso, e Little Bay Beach foi fechada enquanto a polícia continua a vasculhar a área".

Os serviços de emergência de Nova Gales do Sul enviaram um helicóptero de resgate e quatro ambulâncias, depois de serem alertados quanto ao ataque de tubarão.

"Infelizmente, esta pessoa sofreu ferimentos horríveis como resultado do ataque e não havia nada que os paramédicos pudessem fazer quando chegaram ao local da tragédia", disse Lucky Phrachanh, inspetor de ambulâncias.

O governo local de Randwick fechou as suas praias por 24 horas, colocando placas de alerta pedindo ao público que fique longe enquanto "procedimentos de rotina" estão a ser realizados após um ataque mortal de tubarão.

Salva-vidas também patrulhavam as praias em busca de mais tubarões, acrescentou. "Normalmente, Little Bay é um lugar bonito e calmo que as famílias gostam", disse o prefeito de Randwick, Dylan Parker.