O presidente Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, intervém na cerimónia de receção ao Governo, seguida da assinatura do auto de descentralização na área da Saúde para o município do Porto e a assinatura do acordo de transferência do Palácio de São João Novo para a Câmara Municipal do Porto, no Porto, 06 de dezembro de 2023. ESTELA SILVA/LUSA

Lusa