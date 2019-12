A taberna era um dos estabelecimentos que iria ser reconhecido hoje ao abrigo do programa "Porto Tradição", recebendo um apoio de 17 mil euros.

Localizada na Praça dos Poveiros, a taberna estava a funcionar desde 1927, tendo encerrado portas neste mês por ordem do tribunal. Em causa, refere o Jornal de Notícias, estará um diferendo com o senhorio relacionado com o valor da renda, que os proprietários consideram ser incomportável.

A questão foi levantada pelo vereador socialista Manuel Pizarro na reunião do executivo municipal de hoje, onde o mesmo lamentou o encerramento deste estabelecimento histórico, salientando que este encerramento resulta de uma lei de um governo que esteve no poder antes do Partido Socialista.

Em resposta ao socialista, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, disse considerar que, neste caso, a autarquia "fez tudo o que podia fazer", lembrando que o encerramento decorre de uma decisão judicial.