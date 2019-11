Um autocarro de dois andares a ocupar mais do que uma via. As imagens repetem-se nas redes sociais desde que as obras nas avenidas do Brasil e de Montevideu, na Foz, foram concluídas, em outubro passado. Várias pessoas queixam-se de que a intervenção está a prejudicar o trânsito naquela zona do Porto.

Na página de Facebook “Porto. O lado abandonado da cidade”, que regularmente tece duras críticas à gestão do independente Rui Moreira, são partilhadas várias fotografias que mostram autocarros a invadir a via do lado para circular.

Os autores da página, que se identificam apenas como “pessoas normais”, defendem que “as obras em questão causaram um problema de trânsito e de segurança. A ciclovia devia ter-se mantido no passeio (balizada para evitar acidentes com os peões). E as faixas de rodagem deviam ter ficado como estavam”.

A empreitada nestas avenidas custou 400 mil euros e tirou a ciclovia do passeio para a colocar na estrada. A autarquia justifica a medida com o facto de a faixa para ciclistas ter “um tipo de utilização que foi mudando ao longo do tempo, e atualmente não se coaduna com circulação de peões, por uma questão de segurança”. O município diz mesmo ter “registo de atropelamentos graves de ciclistas a peões” no passeio das avenidas do Brasil e de Montevideu.

Numa resposta por escrito, o grupo do Facebook defende, no entanto, que “a situação atual representa um perigo quer para automobilistas, quer para ciclistas e peões.” “As vias estão muito estreitas e apesar do presidente da câmara ter dito que cabiam dois autocarros lado a lado, a verdade é que não cabem”, afirmam.