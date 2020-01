Numa nota publicada na sua página oficial, a autarquia refere que este projeto permitirá "uma efetiva integração da zona oriental com a cidade", estando o concurso sob a responsabilidade da GO Porto - Empresa Municipal de Gestão e Obras do Porto.

Segundo o município, o concurso visa a obtenção de diversas soluções de projeto para a requalificação do espaço público da área da Praça da Corujeira, Rua Nova da Corujeira, Rua Central da Corujeira, Rua de Ferreira dos Santos, Rua das Escolas e Rua de São Roque da Lameira, com o objetivo de melhorar o serviço e as condições de utilização da rede viária municipal e intermunicipal.

Além disso, acrescenta a câmara, esta intervenção "permitirá também consolidar a Praça da Corujeira como uma centralidade renovada e reforçar a sua integração no sistema de acessos ao centro da cidade a partir da zona Oriental do Porto, potenciando e valorizando a sua ligação à malha envolvente e afirmando aquela zona como um dos principais espaços lúdicos e turísticos da cidade e como um ponto central das novas dinâmicas urbanas do território de Campanhã".

A estimativa preliminar de custo da obra, aponta a autarquia, é de cerca de 4,4 milhões de euros e deverá contemplar ações no âmbito do Projeto Europeu URBiNAT, que decorrerá até 2023 e que tem como principal objetivo o desenvolvimento de corredores saudáveis em sete cidades europeias, entre as quais o Porto.

Na nota publicada hoje, o município explica que o concurso da Corujeira vai atribuir cinco prémios de participação no valor global de 31 mil euros distribuídos por três prémios de consagração (1.º, 2.º e 3.º classificados) no valor de 15 mil, 10 mil e 5 mil euros, respetivamente, e por dois prémios de participação no valor de 500 euros cada para o 4.º e o 5.º classificados.

As propostas concorrentes devem ser entregues até ao dia 29 de março de 2020.