Com curadoria de Pedro Baía e Magda Seifert, o tema é inspirado no texto de 1959 da autoria de Nuno Portas, intitulado “A responsabilidade de uma novíssima geração no movimento moderno em Portugal”.

“O termo ‘novíssimo’ serve ainda de pretexto para descobrirmos algumas das mais interessantes e ‘novíssimas obras’ concluídas nos últimos cinco anos, como a reabilitação do Mercado do Bolhão por Nuno Valentim e Rita Machado Lima, o projeto para o Terminal Intermodal de Campanhã de Nuno Brandão Costa, as novas instalações da ESAP [Escola Superior Artística do Porto] por Fátima Fernandes e Michele Cannatà ou o projeto da Casa Submarino de Ivo Poças Martins”, pode ler-se num texto dos curadores.

Assim, vão fazer parte do Open House Porto edifícios como a Casa de Chá da Boa Nova e a Piscina das Marés, em Matosinhos, o Cinema Batalha, no Porto, ou a Escola do Cedro, em Vila Nova de Gaia, entre muitos outros.

O Open House Porto está integrado no Open House Worldwide, um evento internacional de promoção da arquitetura e património edificado, criado em Londres em 1992 por Victoria Thornton.

Com mais de 20 anos de história, este evento estende-se atualmente a mais de 50 cidades em todo o mundo.