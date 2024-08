Em comunicado a autarquia detalha que o apoio é concedido por instituições de ensino superior privado, universitário e politécnico parceiras da Câmara do Porto e divide-se em 73 bolsas de estudo: 53 para licenciatura, 11 para mestrado, oito para curso técnico superior profissional e uma para mestrado integrado.

O valor e a abrangência das bolsas de estudo são variáveis de instituição para instituição.

Quem se pode candidatar?

Segundo a Câmara do Porto, podem candidatar-se às bolsas os interessados que reúnam as condições de acesso ao ensino superior e ao curso a que se propõem, sejam beneficiários de apoio, no âmbito da ação social escolar, ou tenham situação equiparada, residam na cidade ou tenham obtido a habilitação de acesso ao ensino superior em instituição de ensino do Porto.

Os candidatos elegíveis à atribuição das respetivas bolsas serão contactados, até ao dia 30 de setembro, pela instituição de ensino superior para formalização do processo.

O programa municipal Porto de Conhecimento propõe-se apoiar a prossecução dos estudos de jovens em situação de fragilidade económica, numa das instituições de ensino superior privado parceiras do Município do Porto no programa, promovendo a capacitação e qualificação do potencial jovem e a sua fixação ao território, como estratégia de renovação do tecido social.

Informação detalhada acerca da oferta, dos procedimentos de candidatura e documentos pode ser consultada aqui.