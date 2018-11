ortugal vai ter, até ao final do ano, um núcleo do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (IET) vocacionado para a área digital, que irá funcionar em Guimarães, avançou hoje à Lusa o ministro da Ciência e Tecnologia.

Manuel Heitor adiantou que o polo do IET funcionará em Guimarães, beneficiando das instalações do laboratório "DTx Digital Transformation CoLab", dirigido pelo ex-reitor da Universidade do Minho António Cunha.

O núcleo português do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia irá promover "emprego qualificado" e desenvolver projetos, como soluções digitais para sistemas de mobilidade nas cidades, nomeadamente nos transportes, segundo o ministro.

Criado em 2008, sob iniciativa da Comissão Europeia, o IET tem como missão promover a inovação nos países da União Europeia. A sua sede é em Budapeste, na Hungria.

Constituído em maio último, o laboratório português "DTx Digital Transformation CoLab" está direcionado para a investigação aplicada em áreas associadas à transformação digital, propondo-se desenvolver produtos que integrem materiais inteligentes, tecnologias digitais e soluções baseadas na inteligência artificial.