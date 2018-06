Portugal vai acolher, pela primeira vez, a gala de apresentação do Guia Michelin, após um investimento público superior a 400 mil euros, de que o Governo português espera “um grande retorno para a economia da cidade e do país”.

A gala de apresentação da edição de 2019 do guia Michelin Espanha e Portugal decorre a 21 de novembro, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, anunciaram hoje as autoridades portuguesas e a Michelin, numa cerimónia nos Paços do Concelho.

O evento é organizado pela primeira vez em Portugal, “num ano muito especial, em que se celebra o 10.º aniversário da gala”, um evento anual que tem decorrido, até agora, sempre em território espanhol, com várias cidades a disputarem a possibilidade de o acolherem.

Questionado pela Lusa, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, afirmou que “os apoios públicos ultrapassam um pouco os 400 mil euros, da Entidade Regional de Promoção do Turismo de Lisboa e do Turismo de Portugal, mas o investimento será muito maior, mas que também se paga a si próprio com as receitas que esta gala gera”.

“É um investimento que vem para Lisboa, é um investimento de muitas pessoas que vão estar aqui e que vão gerar um grande retorno para a economia da cidade e do país”, sublinhou o governante, que acrescentou: “Foram os apoios possíveis, mas são apoios limitados”.