É uma disciplina expressiva que combina técnica, precisão e ‘slides’ para realizar movimentos de dança, giros e acrobacias.

Downhill (descida):

É uma disciplina em que os atletas enfrentam descidas vertiginosas a grande velocidade ao longo de uma rota que inclui declives íngremes e curvas fechadas. É praticado em ‘inline’, ‘skate’ e ‘street luge’.

Freestyle Inline:

Disciplina na qual atletas executam movimentos e figuras em torno de uma linha reta de cones equidistantes.

Hóquei em linha:

Embora as suas origens estejam no hóquei no gelo, há uma diferença básica entre as duas: nenhum contacto é permitido durante o jogo do hóquei em linha.

Hóquei em patins:

Modalidade com forte tradição em Espanha e Portugal, que somam, respetivamente, 17 e 15 títulos mundiais.

Roller Derby:

É uma disciplina de contacto, que decorre numa pista oval e é disputada entre duas equipas de cinco atletas, que patinam na mesma direção, e um dos quais tenta marcar pontos, ultrapassando a oposição dos adversários.

Freestyle:

É uma modalidade em que os atletas exibem truques, rotinas acrobáticas e figuras num parque especialmente projetado, compreendendo várias estruturas e módulos para recriar um ambiente urbano, como rampas, corrimões e escadas.

Scooter (trotinete):

É a disciplina mais recente. Apesar da juventude desta modalidade, os seus praticantes acumulam já um nível técnico extremamente alto.

Skateboarding:

As competições de ‘street’ (rua) envolvem a realização, por parte dos atletas, de habilidades, fazendo figuras no ar ou usando vários módulos, como rampas, escadas ou railes. Com origem na rua, será brevemente modalidade olímpica nos Jogos Tóquio2020.

Patinagem de velocidade:

A patinagem de velocidade inclui três categorias de competição: pista, estrada e maratona, e corridas que variam dos 100 metros à maratona de 42.195 metros.