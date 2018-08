Confrontado com a situação divulgada na quarta-feira pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), de que a água do rio Tejo, na albufeira de Fratel, no distrito de Portalegre, tinha registado valores de oxigénio abaixo do limite mínimo, com riscos para a sobrevivência da fauna piscícola, o governante garantiu "não há razões para considerar que existem problemas no rio Tejo".

"Não temos neste momento nenhum problema de poluição aguda no Tejo", garantiu, mas sem deixar de admitir que existe um "ponto pior" que é Perais, muito próximo da barragem de Cedillo localizada em Espanha.

"Temos falado com os nossos vizinhos espanhóis com o objetivo de não haver só [descargas de] turbinagem. Pedimos que a barragem de Cedillo faça uma descarga à superfície onde a água terá melhor qualidade", disse João Pedro Matos Fernandes.

Em causa está o facto de uma descarga, fruto de energia elétrica, ser feita por um descarregador de fundo onde a água tem menos oxigénio, ao contrário de uma descarga à superfície.