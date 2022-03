Em comunicado, a PJ explica que a detenção ocorreu no âmbito do projeto "INTERPOL apoia EL PAcCTO", uma iniciativa do acordo EL PAcCTO, coordenada pela OIPC – Interpol e financiada pela União Europeia, que decorreu entre 20 de novembro de 2021 e o passado dia 5 de março e contou com a participação de autoridades policiais da Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, Panamá, Peru, Espanha, França, Itália e Portugal.

O projeto decorreu em duas fases: a primeira dedicada à partilha e à análise de informação relativa aos objetivos prioritários tendo em conta a violência e gravidade dos crimes cometidos (homicídios, raptos, tráfico de droga, branqueamento e violência sexual contra mulheres) e a segunda que envolvia a localização e detenção dos cidadãos procurados.

A PJ explica ainda que já este ano, entre 22 de fevereiro e 05 de março, a Interpol coordenou várias reuniões de trabalho entre os serviços nacionais de aplicação da lei sul-americanos, que contaram na parte final com a presença de investigadores europeus especializados na localização de fugitivos.

O EL PAcCTO é um programa de cooperação financiado pela União Europeia que procura reforçar as capacidades e facilitar a cooperação internacional.

Segundo a nota, a parceria estabelecida com a INTERPOL visa criar e desenvolver um mecanismo permanente de contacto para a localização de pessoas procuradas pela justiça em toda a América Latina.

Lançadas pela primeira vez em 2018, as operações EL PAcCTO permitiram localizar e deter até hoje 121 pessoas em três continentes, bem como a identificação de 28 locais de interesse investigatório.