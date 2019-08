Há 25 anos que o português António Pestana Drumond realiza expedições às regiões de selva do Delta Amacuro e do Parque Nacional Canaima, leste da Venezuela, onde é conhecido pelos indígenas locais como o 'Rambo' lusitano, Delta Amacuro, Venezuela, 15 de agosto de 2019. "Tudo começou há anos, quando morei no Parque Nacional Canaima, na selva, durante dois anos, com os nativos. Desde há 25 anos que faço expedições à selva. Adoro a selva, o mato, os animais e os indígenas nativos", disse à agência Lusa. (ACOMPANHA TEXTO DE 18 DE AGOSTO DE 2019). YEFFERSON SUÁREZ / LUSA

