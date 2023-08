Das mil pessoas ouvidas (um estudo representativo para a empresa “Too Good To Go”), quase metade defendeu que é difícil controlar o desperdício porque o calor estraga mais facilmente a comida, com mais de um quarto dos inquiridos a dizer que com o calor se come menos e, portanto, se estraga mais.

Uma percentagem menor referiu que no verão se come mais fora de casa, levando a que se estraguem os alimentos comprados.

Num comunicado sobre o estudo a empresa lembra os valores do desperdício de comida em Portugal, 1,89 milhões de toneladas por ano, e lembra também que o planeta já está em défice ecológico desde dia 02 (quando começou a consumir recursos que deviam ser usados só no próximo ano).

Para salvar alimentos do desperdício a empresa “Too Good To Go” (criada na Dinamarca em 2016 depois de um grupo de amigos ver ser deitada fora toda a comida que não tinha sido consumida num restaurante), faz, através de uma aplicação, a ligação entre consumidores e restaurantes, supermercados, mercearias e hotéis, permitindo aos utilizadores comprar a preços mais baixos produtos que não iam ser usados. Está hoje em 17 países e tem mais de 80 milhões de utilizadores e 134.000 parceiros.

O estudo alerta que 28% dos portugueses desperdiça mais comida no verão, e que no mundo o desperdício alimentar é responsável por 10% das emissões de gases com efeito de estufa.

Além do desperdício económico e de recursos naturais, diz-se no documento, deitar fora alimentos tem também outro impacto ambiental negativo, já que durante o processo de decomposição dos alimentos descartados são geradas emissões de gases com efeito de estufa, como o dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), gases que contribuem para o aquecimento global.

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) diz que cerca de um terço de todos os alimentos produzidos no mundo são perdidos ou desperdiçados em alguma fase da cadeia de abastecimento alimentar, entre a produção e o consumo, enquanto mais de 800 milhões de pessoas passam fome.

Dados divulgados no ano passado indicavam que cada português desperdiça por ano 183 quilos de alimentos, mais 10 quilos do que a média da UE.

No entanto, segundo o estudo sete em cada 10 dos inquiridos confessa fazer tudo para não desperdiçar alimentos, 61% dos inquiridos diz que fica incomodado e angustiado quando desperdiça comida, e 66% revela-se ciente dos alimentos que se desperdiçam em casa. Mais de metade diz que pede para embalar a comida que sobre quando janta fora.

Desde que surgiu, a “Too Good To Go” já salvou do desperdício mais de 220 milhões de toneladas de refeições. Em Portugal já recuperou mais de 2,9 milhões de caixas, evitando o desperdício de mais de 2.900 toneladas de alimentos.