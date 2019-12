De acordo com informação hoje divulgada, 40% dos inquiridos responderam que iriam fazer férias fora de casa nesta altura, “um ligeiro acréscimo de 1,6 pontos percentuais” face a 2018.

O inquérito concluiu ainda que dos 40% que tencionam ir de férias no Natal e fim de ano, “69% vão ficar em território nacional”, com as regiões do Centro e do Porto e Norte a aparecerem como destinos preferenciais, “recolhendo 52% das preferências, seguindo-se Alentejo e Açores (15%).

O IPDT revela ainda que “um terço dos turistas portugueses têm como destino o exterior do país, um acréscimo de 5% face ao ano passado” e “Espanha, França e Reino Unido são os principais destinos”.

A duração da estadia será, em média, de 4,15 noites, “o que representa um acréscimo face ao período homólogo de 2018 (3,46 noites)”, mas o consumo “diminui ligeiramente face a 2018″.