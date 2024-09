Segundo revelou hoje à tarde fonte oficial da referida autarquia do distrito de Aveiro e da Área Metropolitana do Porto, a transferência do referido posto de comando, com as suas estruturas portáteis, deve-se à necessidade de aproximação ao local onde agora se concentram os trabalhos – que, devido a um fogo com três fontes ativas e vários focos, envolvia pelas 15:20 a intervenção de 559 operacionais, apoiados por 188 veículos e sete meios aéreos.

“A situação em Palmaz ficou mais tranquila e o posto de comando vai ser transferido para Travanca, numa localização entre a igreja e o cemitério, que agora é mais conveniente para as operações”, disse a fonte da Câmara Municipal. Um dos pontos próximos de Travanca que agora gera preocupação é uma carpintaria de Macinhata da Seixa, que os operacionais no terreno estão a tentar proteger do avanço do fogo. “É uma fábrica modesta, com duas pessoas, mas tem lá uma quantidade considerável de madeiras”, informa Ana Paula Tavares, secretária da Junta da União de Freguesias de Macinhata, Oliveira de Azeméis, Ul, Santiago de Riba Ul e Madaíl. Essa responsável afirma, ainda assim, que “de manhã a situação era muito pior”. “Há umas horas é que estava mesmo grave. Mas a Proteção Civil foi incansável, nunca nos faltaram cá pessoas a ajudar e neste momento as coisas estão mais controladas. Há pequenos reacendimentos, mas os helicópteros ainda cá andam e não nos tem faltado apoio”, declara Ana Paula Tavares. O presidente da mesma Junta, Manuel Alberto Pereira, diz que a população está “sensibilizada” para a necessidade de proteger os seus próprios bens, mas lamenta as fracas condições de visibilidade na região, cujos céus estão agora obscurecidos por fumo e cinza. “Não há forma de os helicópteros fazerem o ataque ao foco sem visibilidade”, refere. A presidente da Junta da União de Freguesias de Pinheiro da Bemposta e Palmaz, Susana Mortágua, também afirma que “a situação já não está tão má como de manhã” e refere que há meios de combate em todos os pontos habitacionais mais próximos das chamas. É o caso de Vilarinho de São Luís, povoado classificado como “Aldeia de Portugal”. De acordo com a presidente da junta, nesse local “há algumas casas habitadas, mas o que está a arder é o mato em volta e os bombeiros estão lá a controlar o avanço do fogo”. A lavrar desde domingo na sequência de um reacendimento resultante de outro incêndio, o fogo no concelho de Oliveira de Azeméis já causou quatro feridos, entre os quais uma bombeira que, segundo explicou o presidente da autarquia à Lusa esta manhã, estará “a inspirar mais cuidados”. O comando local de operações continuou indisponivel para esclarecimentos mas o Ministério da administração interna informou que o Governo já acionou entretanto a ajuda internacional, requisitando quatro parelhas de aviões Canadair para intervir no território – não apenas Oliveira de Azeméis, mas também Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga, atualmente com outros grandes incêndios. Esses meios vão chegar de Espanha, Grécia, Itália e França, sendo que os primeiros são esperados em Portugal por volta das 20:00.