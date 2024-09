As Pousadas de Juventude renovaram a sua aposta no alojamento estudantil para o ano letivo 2024/25, continuando a oferecer uma solução acessível e conveniente para jovens a frequentar o Ensino Superior.

Integrado no Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, este programa visa mitigar a escassez de opções habitacionais para estudantes em diversas regiões do país.

Com tarifas ajustadas conforme a localização, os quartos oferecidos nas Pousadas de Juventude incluem uma vasta gama de comodidades: pequeno-almoço, internet wi-fi, limpeza diária, troca semanal de roupa de cama e toalhas, além de acesso à cozinha do alberguista.

Este ano letivo, com o programa “Alojamento Estudantil Já”, anunciado em Conselho de Ministros a 23 de maio de 2024, o número total de camas será dividido e distribuído por várias Instituições de Ensino Superior e, posteriormente, os Serviços de Ação Social de cada uma alocarão os estudantes pelas camas disponíveis.

Para o ano letivo 2024/25, o programa de alojamento estudantil estará disponível em 22 unidades das Pousadas de Juventude, abrangendo várias cidades do país: Aveiro, Abrantes, Almada, Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Guimarães, Lisboa Centro, Lisboa Parque das Nações, Oeiras, Portimão, Portalegre, Porto, Santa Cruz, Viana do Castelo, Ponte de Lima, Vila do Conde e Vila Nova de Cerveira.

O protocolo de renovação de colaboração entre o Governo, a Movijovem e o INATEL, que permitirá ceder 673 camas das Pousadas de Juventude e 36 camas da rede do INATEL para este efeito, será assinado no dia 4 de setembro, no Pavilhão do Conhecimento, a partir das 11 horas.

Esta iniciativa reflete o compromisso contínuo das Pousadas de Juventude em proporcionar uma estadia confortável e acessível, apoiando os estudantes durante a sua jornada académica.