Num a nota hoje divulgada, a Presidência da República diz que Marcelo Rebelo de Sousa referiu que Portugal “continuará a investir na relação bilateral, em benefício dos cidadãos dos dois países”, reforçando os laços de amizade e de cooperação que os unem e “encontrando novas oportunidades para o seu desenvolvimento e aprofundamento a todos os níveis, bem assim no quadro da Conferência Ibero-americana”.

Javier Milei, do partido La Libertad Avanza, ganhou no domingo com 55,69% (14,5 milhões de votos) dos votos contra 44,30% (11,5 milhões de votos) obtidos pelo ministro da Economia, Sergio Tomás Massa, após 76% de participação eleitoral.

A tomada de posse de Milei como Presidente da Argentina durante os próximos quatro anos está prevista para 10 de dezembro, sucedendo ao peronista Alberto Fernández.