"Na sequência do elevado número de acessos ao e-Fatura do Portal das Finanças no dia de ontem, em virtude do fim do prazo legal para a verificação e validação das faturas para efeitos de IRS de 2023, levando a constrangimentos e limitações pontuais de acesso, o Secretários de Estados de Assuntos Fiscais, Nuno Santos Félix, decidiu prorrogar por dois dias o prazo de verificação e comunicação de faturas. O novo prazo termina, portanto, o final do dia 28 de fevereiro", lê-se no comunicado.

Este alargamento, explica o Governo, "não tem efeito nos prazos de reclamação prévia dos valores apurados pela Autoridade Tributária nem de entrega da declaração modelo 3 de IRS, que se mantém".