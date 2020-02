Na sequência de terem apresentado um pedido de reunião urgente, os precários do Estado estiveram, esta quinta-feira, com as ministras do Trabalho, Ana Mendes Godinho, e da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, bem como com o secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, e com o presidente da comissão coordenadora das comissões de avaliação bipartida (CAB), Fernando Ribeiro Lopes.

“Levámos questões concretas para obter as respostas urgentes que milhares de trabalhadores aguardam, tendo em conta os problemas e injustiças que persistem na aplicação do PREVPAP. As respostas que obtivemos foram insuficientes, não tendo as sras. ministras assumido compromissos concretos para a maioria das questões”, apontaram hoje, em comunicado, os membros da plataforma.

Apesar de garantirem que a reunião “decorreu sempre num tom cordial e com disponibilidade para analisar as diferentes preocupações levantadas”, os precários notaram que “não foram apontadas soluções concretas para as questões mais críticas”, como a correção de decisões “injustas”.

Posto isto, a delegação que representou a plataforma no encontro diz ter deixado claro que “o Governo tem a responsabilidade exclusiva de garantir que o programa é concluído de forma plena e justa, regularizando todas as situações e corrigindo decisões injustas”.