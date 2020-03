Em comunicado enviado às redações, a Proteção Civil alerta para "um agravamento das condições meteorológicas" nas próximas 48 horas para os distritos de Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Porto, Viana do Castelo e Viseu.

As previsões são de "períodos de chuva, temporariamente intensa a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela até final da manhã, tornando-se forte e persistente a partir do final da tarde".

Há "condições favoráveis à ocorrência de trovoadas e rajadas fortes", assim como a "possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela durante a madrugada".

Prevê-se ainda "vento moderado a forte (30 a 45 km/h) a partir do final tarde, por vezes com rajadas até 85 km/h, em especial na região Centro". As rajadas podem no entanto chegar aos 120 km/h nas terras altas.

Assim, alerta a Proteção Civil para a "possibilidade de ocorrência de fenómenos extremos de vento nas regiões mencionadas, em particular no litoral".

De referir ainda o "aumento da agitação marítima na costa ocidental a norte do cabo Raso, com ondulação acima de 4 metros de altura significativa".

Há assim "possibilidade de inundações em locais historicamente vulneráveis".

Face ao agravamento do estado do tempo nestes distritos são expectáveis os seguintes efeitos:

Piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água e gelo;

Possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências

dos sistemas de drenagem; Possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis;

Inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem;

Danos em estruturas montadas ou suspensas;

Dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, nomeadamente as verificadas em períodos de preia-mar, podendo causar inundações nos locais historicamente mais vulneráveis;

Possibilidade de queda de ramos ou árvores em virtude de vento mais forte;

Possíveis acidentes na orla costeira;

Neste sentido, a Proteção Civil deixa um conjunto de recomendações, sendo elas: