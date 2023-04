Esta diminuição no índice deve-se principalmente à queda nos preços mundiais de cereais e óleos vegetais, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

A agência da ONU informou hoje que o índice de preços dos alimentos atingiu uma média de 126,9 pontos em março, menos 2,1% em relação ao mês anterior, e “a oferta, a procura de importações moderada e o prolongamento do acordo dos cereais entre a Ucrânia e a Rússia contribuiu para o declínio”.

O Índice de Preços de Cereais da FAO caiu 5,6% em relação a fevereiro e o trigo caiu 7,1%, pressionado pela forte produção na Austrália, melhores condições de cultivo na União Europeia, aumento da oferta da Federação Russa e exportações contínuas da Ucrânia dos seus portos marítimos.

Enquanto os preços mundiais do milho caíram 4,6%, em parte devido às expectativas de uma safra recorde no Brasil, os preços do arroz caíram 3,2% após os dados das colheitas em andamento ou iminentes nos principais países exportadores, incluindo Índia, Vietname e Tailândia.

“Embora os preços tenham caído globalmente, continuam muito altos e continuam a subir nos mercados domésticos, colocando desafios adicionais para a segurança alimentar”, explicou a agência.

“Este é especialmente o caso dos países em desenvolvimento que são importadores líquidos de alimentos, cuja situação é agravada pela desvalorização das suas moedas em relação ao dólar ou ao euro e o crescente peso da dívida”, disse Máximo Torero, economista-chefe da FAO.