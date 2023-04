As contas são feitas pelo Dinheiro Vivo. Quem comprar um carro novo, em Portugal, irá pagar quase mais 23% do que há três anos. Falamos de veículos de segmento B, os mais vendidos no nosso país.

"Mas vamos a casos práticos. A versão de entrada para um Renault Clio a gasolina custava 17 790 euros, em 2019, enquanto hoje tem um preço base de 20 415 euros. É um aumento de 2625 euros, mais 14,7%, naquele que foi o quinto automóvel mais vendido no país em 2022. Porém, a variação de custo é ainda superior quando se consideram os dados relativos ao Dacia Sandero (+37,5%) ou o Volkswagen Polo (+33,8%), cujos preços subiram 3178 euros e 5632 euros, respetivamente", lê-se no artigo do Dinheiro Vivo.

Apesar destes valores, a verdade é que o setor está a recuperar. De acordo com dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), em 2022, o mercado nacional registou um aumento de 2,8% nas novas matrículas, face a 2021, ainda que esteja abaixo dos valores de 2019.