Segundo as previsões do Governo, o litro de gasolina vai subir 0,2 cêntimos, e o do gasóleo 2,8 cêntimos.

O Governo determinou na sexta-feira, "tendo em conta a perspetiva da evolução dos preços", a redução da taxa do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) em 0,5 cêntimos por litro de gasolina

A taxa para o gasóleo manteve-se, “considerando o desvio acumulado das semanas anteriores, que se estima ficar em 0,8 cêntimos por litro na próxima semana”.

Assim, tendo em conta as medidas em vigor (mecanismo semanal da revisão do ISP e redução das taxas unitárias para o equivalente a uma taxa de IVA de 13%), a redução da carga fiscal vai corresponder a 21,5 cêntimos por litro de gasóleo e 24,6 cêntimos por litro de gasolina.

A situação volta a ser reavaliada em 3 de junho.