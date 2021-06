O alerta foi dado por volta das 14h25, para o prédio n.º 6 da Rua Alexandre Braga, na zona da Estefânia, em Lisboa.

Ao SAPO24, fonte da PSP refere que foi o "anexo do prédio que ruiu" e que "o edifício tem dois andares, não há feridos a registar nem ninguém ficou soterrado ou foi apanhado pelos destroços".

Todavia, são registados "condicionamentos no trânsito na artéria para a Proteção Civil conseguir trabalhar".

Sem conseguir quantificar o número de operacionais e de veículos, a PSP indicou, pelas 16h10, que os meios das forças de segurança e socorro ainda se encontravam no local. "Ainda estão os meios no local, tanto os meios de socorro como os meios policiais", referiu fonte da PSP à Agência Lusa, acrescentando que parte do anexo caiu "nas traseiras do edifício".

Segundo informação da CMTV, o edifício estaria desabitado e o facto de estar emparedado levou logo as autoridades a descartarem a possibilidade de vítimas entre os escombros. Todavia, o Regimento de Sapadores Bombeiros fez uma vistoria às ruínas.