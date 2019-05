“Fico muito orgulhoso enquanto espanhol e amigo de Portugal, e também como europeu, que António Guterres receba este ano o Prémio Carlos Magno”, declarou Felipe VI, a quem coube proferir o discurso laudatório, numa cerimónia realizada no salão de coração da câmara de Aachen, a localidade alemã que foi outrora sede do império daquele que é considerado o “pai da Europa”.

Lembrando que se trata do primeiro português a receber o prestigiado prémio, que distingue personalidades que tenham contribuído para a unidade da Europa, Felipe VI não poupou elogios ao antigo primeiro-ministro português e, citando Fernando Pessoa – “Tudo vale a pena quando a alma não é pequena” -, o rei de Espanha afirmou que “a alma de António Guterres é imensa, assim como são a sua sabedoria, experiência e paixão com que defende os seus ideais”.

“Há mais de 1.200 anos, o sonho europeu começou aqui, em Aachen. Hoje, esse sonho mantém-se muito vivo, graças à visão e determinação de indivíduos excecionais com o calibre de António Guterres, um homem que combina a perspetiva europeia com a vocação internacional do seu país, Portugal, a quem também hoje prestamos tributo”, declarou.

O monarca espanhol disse então que, “tal como os seus compatriotas que navegaram pelos oceanos no início da era moderna” – à semelhança dos seus compatriotas espanhóis -, “António Guterres é um homem de horizontes largos e, tal como esses grandes exploradores, ele investe a sua considerável energia em cada empreendimento no qual embarca”.