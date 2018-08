A vasta equipa científica internacional da Planck inclui os cosmólogos portugueses Graça Rocha, Marta Alves, Luís Mendes e Pedro Carvalho.

Lançada em 2009 pela Agência Espacial Europeia, a sonda Planck, cuja missão no espaço terminou em 2012, permitiu recolher dados da radiação cósmica de fundo (radiação eletromagnética) do Universo com uma precisão sem precedentes.

Justificando a atribuição do galardão, que distinguiu também a título individual os coordenadores da equipa Jean-Loup Puget e Nazzareno Mandolesi, o presidente do conselho consultivo do prémio, o astrónomo Robert Kennicutt, realçou, citado pela Fundação Gruber, que a missão Planck “fez medições definitivas das propriedades do Universo em expansão”.

Em declarações em julho à Lusa, a cosmóloga Graça Rocha, que trabalha na agência espacial norte-americana NASA, disse que o prémio representa o “reconhecimento importante dos impactos científicos que a missão originou ao longo destes anos”.