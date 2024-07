"Felicito vivamente Roberta Metsola, pela sua expressiva reeleição como Presidente do Parlamento Europeu. Faço votos de um bom mandato, marcado pela construção de consensos e pela defesa dos valores fundamentais do projeto europeu" pode-se ler na mensagem de Aguiar-Branco, publicada no site do Parlamento.

O presidente da Assembleia da República mostrou-se disponível para "aprofundar a nossa já profícua colaboração com o Parlamento Europeu", tendo em conta que esta reeleição é um "abrir novas pontes, a favor de Portugal na Europa e da Europa em Portugal".

Com 562 votos, Metsola venceu com o maior número de votos de sempre na eleição de um presidente do Parlamento Europeu. O resultado deu-lhe a maioria absoluta, para a qual bastavam 312 votos.

No total votaram 699 eurodeputados, tendo Irene Montero - a única opositora e a ex-ministra da Igualdade de Espanha - recebido 61 votos. Houve 72 votos brancos e nulos, tendo sido apurados 623 votos válidos.