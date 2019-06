Em entrevista à agência Lusa, Pedro Morais Leitão disse que "gostaria muito que o projeto [do oleoduto, anunciado há duas semanas pelo Governo] avançasse", mas lembrou que é um projeto com "um historial de 20 anos", em que "existiram problemas", que não terão "desaparecido de um dia para o outro".

"Se é possível o oleoduto, é uma discussão já de longa data. Esses 40 quilómetros [desde Aveiras até ao aeroporto] passam por uma das zonas metropolitanas mais construídas. Fazer passar um oleoduto pelo meio dessa zona urbana vai garantidamente levantar problemas de licenciamento municipal, vai criar, provavelmente, zangas entre presidentes de câmara sobre quem fica com os riscos de segurança que inevitavelmente estão associados a um oleoduto", declarou.

"Não conheço o projeto em detalhe, mas vi muitas discussões sobre o assunto", disse, referindo que, neste momento, existe uma instabilidade acrescida relacionada com o projeto do aeroporto do Montijo.

"O que se pode esperar de consumo no aeroporto da Portela [Humberto Delgado, em Lisboa] e o que se pode esperar do Montijo? Todas estas decisões de infraestrutura exigem estabilidade", lançou.