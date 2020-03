“Aos nossos concidadãos e descendentes, residentes e trabalhadores nos Estados, cidades e localidades do mundo, muito afetados pela pandemia do novo Covid-19, endereço uma palavra especial de encorajamento e de conforto, e o meu forte apelo para que se mantenham firmes, com a esperança que nos é peculiar como povo sobrevivente que somos, vencedores de tantos desafios”, lê-se na mensagem de Jorge Carlos Fonseca.

No arquipélago de Cabo Verde vivem cerca de 600 mil pessoas, enquanto na diáspora estima-se uma comunidade de um milhão de cabo-verdianos, incluindo descendentes, sobretudo em países como Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Países Baixos ou Luxemburgo, mas também na Guiné-Bissau, Senegal e Angola, entre outros.

“Apelo à serenidade de todos. Informação é poder e façamos todos por ter a informação correta, fidedigna, descartando toda a informação errada causadora de dúvidas. Estejamos atentos, sejamos responsáveis e rigorosos no cumprimento das medidas de prevenção e contenção, contribuindo para a redução do ciclo de transmissão”, apelou o chefe de Estado na mensagem dirigida aos embaixadores, cônsules e às comunidades cabo-verdianas no exterior.

Cabo Verde, que não registou até ao momento qualquer caso de Covid-19, provocada por um novo coronavírus, depende economicamente dos mais de 750 mil turistas que recebe anualmente. Contudo, desde hoje, por decisão do Governo cabo-verdiano, e pelo menos até 09 de abril, estão proibidas as ligações aéreas oriundas de 26 países, incluindo Portugal e Brasil.