“São apenas alguns entre muitos, que com o seu esforço e dedicação, representam Portugal, nos mais altos valores do desporto, demonstrando, mais uma vez, que quando somos bons somos dos melhores”, refere a nota.

Na página da presidência são referidas as medalhas de prata masculina e feminina nos europeus de ténis de mesa por equipas, bem como o triunfo de Ana Catarina Nogueira no Madrid Master, tornando-se a primeira portuguesa a vencer uma prova do World Padel Tour.

Igualmente em destaque, o triunfo da seleção de futebol de praia na Liga Europeia, com 4-2 à Rússia na final disputada na Figueira da Foz, que lhe valeu isolar-se no palmarés com seis títulos, seguida pelos cinco de Espanha e Rússia.

Este êxito mereceu também as felicitações do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, que destacou a “brilhante conquista” de uma equipa nacional “que sabe sempre superar-se a si própria nas horas decisivas”.

“A todos os nossos jogadores, ao Mário Narciso e a sua equipa técnica e a todo o staff agradeço a forma como prestigiam o desporto nacional e o próprio país”, completou.