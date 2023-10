Na sequência da posição já tomada no passado sábado, "o presidente da República reafirma a condenação aos ataques contra civis e apela ao respeito pelas resoluções das Nações Unidas e ao estabelecimento da Paz", diz numa curta mensagem publicada no site da Presidência.

"Acrescento o meu pesar pela notícia de duas cidadãs portuguesas mortas e por outras que estão desaparecidas", disse o presidente aos jornalistas, esta quarta-feira, justificando a sua posição sobre o conflito em concordância com o governo.

"Não posso deixar de condenar o ataque do Hamas. A nossa posição é que deve haver dois Estados diferentes, que é a posição das Nações Unidas", disse o presidente à margem de um evento na Faculdade de Farmácia em Lisboa, .

"É mau que, em mais um ponto quente no globo, estejamos a recuar e não a avançar. Isto é muito mau a nível mundial, é daí que nascem as inflações, o aumento dos produtos e a falta de confiança no investimento", disse o presidente que não crê que o conflito venha a atenuar o apoio pela Ucrânia.

Esta manhã, segundo a SIC Noticias, foi confirmada morte da segunda luso-israelita que se encontrava desaparecida desde o ataque do Hamas ao festival.