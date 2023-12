Numa mensagem de condolências pela morte do emir do Kuwait, o chefe de Estado português assinalou que “o Xeque Nawaf Al Ahmad Al Sabah será recordado pelo seu importante contributo para a construção de consensos no país e na região”.

A morte do emir que governava o Kuwait foi hoje anunciada pela estação de televisão Kuwait TV, que iniciou a programação com versos do Alcorão pouco antes de transmitir a notícia.

O príncipe herdeiro do Kuwait, o xeque Meshaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, 83 anos, foi nomeado novo emir do país.

No final de novembro, o xeque Nawaf foi hospitalizado devido a uma doença não especificada e desde então, a pequena nação, rica em petróleo, tem aguardado notícias sobre a sua saúde.

O noticiário da televisão pública informou anteriormente que o xeque viajou para os Estados Unidos para exames médicos não especificados em março de 2021.

A saúde dos líderes do Kuwait continua a ser um assunto sensível na nação do Médio Oriente que faz fronteira com o Iraque e a Arábia Saudita, que tem assistido a lutas internas pelo poder à porta do palácio.

O xeque Nawaf tomou posse como emir após a morte, em 2020, do seu antecessor, xeque Sabah Al Ahmad Al Sabah.