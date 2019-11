“Além de razões de ordem pessoal, por entre as principais razões que motivaram a sua decisão, encontram-se o atraso verificado na implementação de medidas de reestruturação, que considerou urgentes e necessárias, bem como a impossibilidade de reduzir, até ao final do ano 2019, os prejuízos do Grupo SATA, para metade do valor registado em 2018″, declara a SATA em nota enviada à imprensa.

Segundo a transportadora, “não obstante alguma melhoria dos resultados operacionais alcançados na SATA Azores Airlines no corrente ano, bem como a restruturação operacional efetuada nas transportadoras do Grupo SATA”, António Teixeira “considerou não terem sido alcançados os objetivos a que se propôs” quando entrou em funções, em 2018.

A substituição e nomeação de um novo presidente do conselho de administração do Grupo SATA “é da esfera de competências e da responsabilidade do Governo dos Açores”, acionista único das empresas do grupo, prossegue a nota da operadora açoriana.

"A grande questão neste momento, e é isso que tem de ficar claro, é que esta saída não pode colocar em causa o compromisso do Governo dos Açores (...) em ter uma SATA que sirva os Açores e os açorianos", considerou a secretária regional com a tutela dos Transportes, Ana Cunha, em declarações à Antena 1. Segundo Ana Cunha, “neste momento trabalha-se já para substituir o presidente do conselho de administração".

Questionada sobre se a substituição teria de ser o mais rápido possível, a governante foi perentória: "Sem dúvida".

Em 2018, a SATA registou um prejuízo de 53,3 milhões de euros, um agravamento de 12,3 milhões face ao ano de 2017.