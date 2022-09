Estava anunciada, e preparada, há várias semanas, mas alguns minutos antes da mesma, o presidente do Irão cancelou uma entrevista com a CNN. Tudo porque Christiane Amanpour, a jornalista que iria entrevistar Ebrahim Raisi, recusou-se a colocar um véu na cabeça.

De acordo com o que revela a estação televisiva norte-americana, um assessor de Raisi terá, 40 minutos antes da entrevista, feito este pedido à jornalista, algo que Amanpour recusou.

"Estamos em Nova Iorque, onde não há lei ou tradição sobre lenços na cabeça. Salientei que nenhum outro presidente iraniano exigiu isso quando realizei entrevistas fora do Irão. Contudo, o assessor do presidente Raisi deixou claro que a entrevista não aconteceria se não usasse um lenço na cabeça. Aliás, disse que era uma questão de respeito e referiu-se à situação no Irão, aludindo aos protestos no país", afirmou a jornalista.