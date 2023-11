“O Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, deslocar-se-á no domingo a Riade, capital da Arábia Saudita, para participar na cimeira da Organização de Cooperação Islâmica sobre a Palestina”, informou a agência noticiosa local, Etemad, na rede social X (antigo Twitter).

Esta é a primeira viagem à Arábia Saudita desde que Riade e Teerão acordaram, em março, em normalizar as relações, cortadas em 2016 após ataques à representação diplomática iraniana na Arábia Saudita, na sequência da execução no reino árabe de um importante clérigo xiita.

Desde março, após a reabertura das embaixadas e consulados, foram já várias as visitas de alto nível entre os dois países.

A OCI, que reúne 57 nações e inclui Estados muçulmanos não árabes, como o Irão, Afeganistão e Paquistão, reuniu-se em meados de outubro para discutir o conflito de Gaza.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hosein Amir Abdolahian, participou na reunião, em que acusou os Estados Unidos dos “crimes” de Israel em Gaza e apelou à criação de um tribunal internacional para os julgar.

Teerão saudou o ataque do Hamas a Israel, a 07 de outubro, e desde então tem alertado repetidamente para a possibilidade de os seus aliados abrirem outras frentes se não for travado o bombardeamento de Gaza, no qual já morreram mais de 10.000 palestinianos.