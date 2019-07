“Reafirmo o meu convite a si [Marcelo Rebelo de Sousa] para visitar Moçambique ainda este ano”, disse Nyusi no discurso de abertura do jantar que ofereceu em honra do Presidente português.

“Se o senhor Presidente não vier, enviaremos a fatura”, disse Nyusi, em tom de brincadeira, arrancando risos aos convidados.

No seu discurso, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se aberto ao convite.

“Num momento em que vossa excelência não se despede de Lisboa, porque não há despedidas entre nós – não há despedidas entre Moçambique e Portugal –, apenas nos diz ‘até muito breve’ a todos nós, certamente, no caso do Presidente da República Portuguesa, até muito breve, até ao final deste ano”, retorquiu o chefe de Estado português.

“Se não for antes, por altura do meu aniversário [12 de dezembro]”, afirmou Marcelo, acrescentando que “seria original passá-lo em Moçambique”.

Nas suas intervenções, os dois chefes de Estado fizeram um balanço positivo da visita de Nyusi a Portugal, que consideraram ser "memorável" e "um sucesso".

Nyusi apontou que o objetivo da sua visita a Portugal passava por "erguer uma sólida parceira económica (...) rumo à prosperidade".

Para o chefe de Estado moçambicano, para que isso seja atingido, é necessário que os Governos "criem um ambiente favorável".

"Sabemos que essa prosperidade não pode brotar do nada sem que os nossos governos criem um ambiente favorável para que" os empresários dos dois países "se entreguem a atividades produtivas que tragam renda para si, postos de emprego, e receitas para os nossos estados", afirmou Filipe Nyusi.