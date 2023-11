Numa cimeira virtual do grupo BRICS sobre a situação no Médio Oriente, Putin afirmou hoje que agora “é importante que outros países não sejam arrastados para a guerra” e que a geografia do conflito não seja expandida.

“A tarefa mais urgente agora é alcançar uma trégua verdadeiramente sustentável e duradoura”, sublinhou o Presidente russo.

Para atingir este objetivo, Putin apelou à união de esforços da comunidade internacional.

“Apelamos à comunidade internacional para unir forças para reduzir a tensão, alcançar um cessar-fogo e encontrar uma solução política para o conflito israelo-palestiniano”, declarou.

Neste sentido, Putin insistiu que as tentativas dos Estados Unidos de monopolizar a resolução do conflito falharam.

“A história demonstrou claramente a natureza inviável e contraproducente das tentativas [norte-americanas] de desfazer o ‘nó palestiniano'”, afirmou Putin.

O líder do Kremlin apelou aos seus parceiros do grupo BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) para que continuem as trocas de opiniões sobre o conflito israelo-palestiniano, uma vez que este bloco, juntamente com os países da região do Médio Oriente, pode desempenhar um papel “chave” na aproximação da solução para a crise.