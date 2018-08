"Não me parece do vimos até agora que seja uma preocupação de grande monta para a Sport TV. A Sport TV continua a estar nuito tranquila com a sua oferta, nós temos 55 mil horas de programação ao longo do ano, penso que a Eleven, daquilo que temos lido, anuncia que vai ter perto de 3.000 horas", comentou o gestor, que assumiu as 'rédeas' da empresa portuguesa de canais desportivos por subscrição.

Questionado sobre o facto da Sport TV não ter a 'Champions', o presidente executivo disse: "Não vou esconder que a 'Champions League' é um produto importante e porque continua a ser uma grande competição europeia".

Mas, "do nosso ponto de vista, e por alguma razão os próprios canais em sinal aberto, chamados FTA RTP, SIC e TVI, não foram ao primeiro 'bid' [leilão]", recordou, apontando que "os valores, em especial para um país como Portugal", com a falta de escala, "começam a ser muito pesados para os 'broadcasters' [televisões]".

No entanto, a Sport TV, garantiu, fez tudo o que podia para conseguir os direitos de transmissão da Liga dos Campeões de futebol, mas nem tudo está perdido, já que a Liga Europa é uma grande aposta da Sport TV esta temporada.

"Não temos a 'Champions, mas temos mais uma vez por opção uma coisa que nos parece que este ano vai ter um valor muito, muito maior, que é a Liga Europa. A UEFA, que tem estas duas competições, a Liga Europa e a 'Champions League', prejudicou muito o território português nas condições de acesso das equipas à 'Champions' e favoreceu bastante a Liga Europa, disse.

"Houve aqui uma troca de acesso. O que quero dizer com isto é que existe garantidamente mais equipas portuguesas a disputarem a Liga Europa do que equipas portuguesas que eventualmente possam vir a disputar a 'Champions League'", prosseguiu, acrescentando: "No nosso entender, os minutos de visionamento de uma Liga Europa na próxima época desportiva tem um valor incomensurável maior à 'Champions' para os portugueses".

Além disso, lembrou que, com Cristiano Ronaldo na Juventus, os clientes da Sport TV vão acompanhar de maneira diferente a Liga Italiana, o que é um ativo para a empresa.

"Temos muita consciência que a partir do momento em que está presente o Cristiano, o tempo de visionamento do conteúdo vai multiplicar por vários" múltiplos, acrescentou.

Questionado sobre a possibilidade de haver uma redução dos preços de subscrição dos serviços da Sport TV, tendo em conta que não tem a oferta da 'Champions', Nuno Ferreira Pires afastou o cenário.

"Quando eu tenho 70% do meu parque de subscritores que atualmente paga o valor mais alto de subscrição [os valores mais altos de subscrição são os clientes que veem em alta definição, em vários dispositivos] (...), isso significa que os clientes de facto estão em média tranquilos com aquilo que a Sport TV hoje tem como oferta", considerou.

"Não tenho qualquer dúvida que qualquer português a fazer as contas, olhando para as 55 mil horas de programação, as modalidades que nós damos, para os 2.000 jogos que damos, e para tudo aquilo que é o nosso conteúdo no próximo ano estarão tão ou mais tranquilos que já estavam os nossos clientes com o valor que nós cobramos na Sport TV", concluiu.