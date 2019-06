Xi Jinping, que viaja com sua mulher, Peng Liyuan, e com o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, chegou à capital norte-coreana às 11h40 local (03h40 em Lisboa), de acordo com imagens da TV estatal.

A visita, que terminará na sexta-feira, é a primeira de um presidente chinês desde 2005, e nos anos recentes as relações bilaterais foram afetadas, a ponto de a China se somar às sanções internacionais contra Pyongyang pelo seu programa nuclear.

Xi e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, esforçaram-se pessoalmente para recompor a relação entre os dois países, mas o segundo esperou até 2018 para fazer a sua primeira viagem à China.

No ano passado, os dois líderes encontraram-se em quatro ocasiões.

Xi escreveu um incomum artigo, publicado na primeira página do jornal oficial da Coreia do Norte, no qual destacava o vínculo "insubstituível" entre os dois países, na véspera da viagem a Pyongyang.