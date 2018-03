Numa carta enviada recentemente ao presidente da câmara, a que a Lusa teve hoje acesso, os autarcas transmitem a Rui Moreira “o sentimento de dificuldade de diálogo” entre as juntas de freguesia que representam e a estrutura do município.

“Sentimos falta de momentos de reunião, sentimos falta de apoio institucional, sentimos alguma indiferença da parte da estrutura que dirige em relação ao nosso papel enquanto presidentes de junta”, afirmam os sete autarcas, cinco dos quais eleitos pelo movimento independente de Rui Moreira e os outros pelo PSD e PS.

José Manuel Carvalho (Bonfim), Ernesto Santos (Campanhã), Alberto Machado (Paranhos), António Gouveia (Ramalde), Nuno Ortigão (Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde), António Fonseca (Centro Histórico) e Sofia Maia (Lordelo do Ouro e Massarelos) dizem também sentir “que a falta de delegação de competências ‘reais’ e a não atualização da verba para as freguesias indicia uma postura de desinteresse por parte do município para com as freguesias”.

Com a carta, os presidentes de junta quiseram dar a Rui Moreira o seu contributo para “a prometida revisão do quadro de delegação de competências vigente” e apresentaram um conjunto de propostas que consideram ser “justas e necessárias” para “melhorar o funcionamento das juntas” e para “otimizar o relacionamento institucional” com a câmara.

Os subscritores afirmam ser “absolutamente necessário” rever o valor anualmente transferido da câmara para as juntas, considerando que deve passar dos 2,95 milhões de euros, “que se mantém há mais de dez anos sem qualquer alteração”, para os quatro milhões de euros.

Lembram que o orçamento municipal subiu de 184,5 milhões de euros em 2014 para 257,4 milhões de euros este ano.